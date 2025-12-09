Обратная связь Четверг, 11 декабря, 14:46
Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее

| Общественная жизнь

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин. Подробнее

| Общественная жизнь

В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

1. Сегодня четверг 11 декабря 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -13°С

• атмосферное давление 751 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 70%

• ветер Южный 2-3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки произошло 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся.

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

К.Маркса 2 – 8,9 с 9.00 до окончания

Луначарского 13 – 3п, Гайдара 6 с 9.00 до 14.00 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 2 – 8,9, Гайдара 24 с 9.00 до окончания

К.Маркса 22 – 1п с 9 до 12 часов

Луначарского 13 – 3п, Гайдара 6 с 9.00 до 14.00 часов

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Поисково-спасательная служба предупреждает: выход на лёд водоемов сейчас крайне опасен и категорически ЗАПРЕЩЁН!

Выпавший снег создал «подушку» препятствующую формированию прочного льда на пруду и малых озерах. Иртяш же только начал затягиваться, на это тоже требуется время.

Низкие температуры практически не оставляют шансов провалившемуся под лед.

Будьте осторожны, берегите себя!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 декабря 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18°, на юге до -25°, днём -5, -10°, на юге до -15°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 189 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62636/

2025-12-11PKT09:37:00

