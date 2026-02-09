Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.

Жители Челябинской области заметили, что популярный мессенджер начал медленно работать. В него очень долго загружаются не только видео, но и фотографии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал сообщение о том, что Роскомнадзор начал замедление телеграма из-за многочисленных нарушений мессенджером законодательства РФ.

— Я вижу заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу телеграма в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства… Но есть закон, который нужно выполнять, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление, что руководство создавшей мессенджер компании игнорирует требования РФ.

Как ранее сообщала «Губерния», у телеграма есть альтернатива. Речь о безопасном национальном мессенджере МАХ. Россияне создали в нем уже более 150 тысяч каналов. Общее количество их подписчиков перешагнуло отметку в 59 миллионов человек. К слову, регистрация каналов в МАХ доступна авторам категории «А+» — с регистрацией в реестре РКН. Активно свои каналы в национальном мессенджере создают ведомства и предприятия Челябинской области. В МАХ уже есть каналы губернатора и областного правительства, всех органов исполнительной власти и местных администраций. Как уточнили в Центре управления регионом Челябинской области, в МАХ зарегистрировано также 2,6 тысячи подведомственных государственных учреждений.

Напомним, мессенджер MAX позволяет пользователям не только общаться с помощью чатов и звонков, но и подписываться на информационные каналы, использовать мини-приложения и чат-боты. Приложение включено в реестр российского ПО и доступно на всех популярных платформах. Некоторые сотовые операторы предоставляют своим клиентам безлимитный доступ к MAX. Ранее специалисты опровергли мифы о слежке за пользователями в мессенджере MAX.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138689/