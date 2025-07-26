Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Завершился прием заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». От жителей Челябинской области поступило 1 015 заявок, сообщает пресс-служба организаторов. Всего участниками стали свыше 58 тысяч человек из 89 регионов России и 58 стран мира. Они направили свои проекты в разных категориях. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Образование», «Культура» и «Добрые дела». Среди участников — педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

Сейчас заявки проходят технический отбор, после чего их оценит экспертный совет, включающий 268 представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценят масштаб пользы проектов и подтвержденные результаты. Всего 100 анкет финалистов будут вынесены на народное голосование, которое пройдет в национальном мессенджере MAX. Итоговая оценка сложится на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалистов и победителей премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявят в декабре 2025 года. Их поддержат в реализации своего проекта, а также предоставят возможность пройти обучение в мастерской управления «Сенеж». Кроме того, им будет обеспечена медийная поддержка и другие возможности.

— Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон премии — и это все люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы, — говорит первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Ранее челябинский учитель победила в пятом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ». По числу претендентов на победу конкурс был беспрецедентным — 850 человек на место. Эксперты проекта высоко оценили выпускную работу участницы полугодового обучения по образовательной программе «Медиакампус» Евгении Аржановой. Педагог и классный руководитель из Челябинска презентовала экспертам работу «Мы — значимые взрослые», в которой подняла тему социальной ответственности взрослых и степень их влияния на подрастающее поколение.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/society/1136526/