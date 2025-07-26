Обратная связь Вторник, 28 октября, 16:22
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости.

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстанвка на 28.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00 Подробнее

| Общественная жизнь

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Завершился прием заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подробнее

| Общественная жизнь

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО» Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов.

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО»

Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Завершился прием заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». От жителей Челябинской области поступило 1 015 заявок, сообщает пресс-служба организаторов. Всего участниками стали свыше 58 тысяч человек из 89 регионов России и 58 стран мира. Они направили свои проекты в разных категориях. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Образование», «Культура» и «Добрые дела». Среди участников — педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

Сейчас заявки проходят технический отбор, после чего их оценит экспертный совет, включающий 268 представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценят масштаб пользы проектов и подтвержденные результаты. Всего 100 анкет финалистов будут вынесены на народное голосование, которое пройдет в национальном мессенджере MAX. Итоговая оценка сложится на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалистов и победителей премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявят в декабре 2025 года. Их поддержат в реализации своего проекта, а также предоставят возможность пройти обучение в мастерской управления «Сенеж». Кроме того, им будет обеспечена медийная поддержка и другие возможности.

— Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон премии — и это все люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы, — говорит первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Ранее челябинский учитель победила в пятом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ». По числу претендентов на победу конкурс был беспрецедентным — 850 человек на место. Эксперты проекта высоко оценили выпускную работу участницы полугодового обучения по образовательной программе «Медиакампус» Евгении Аржановой. Педагог и классный руководитель из Челябинска презентовала экспертам работу «Мы — значимые взрослые», в которой подняла тему социальной ответственности взрослых и степень их влияния на подрастающее поколение.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/society/1136526/

2025-10-27PKT13:38:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги