| Новости » Общественная жизнь

Владимир Путин наградил двух медсестер из Озерска за самоотверженность.

 

Владимир Путин наградил двух медсестер из Озерска за самоотверженность.

Фото: ИА «Первое областное»

Владимир Путин наградил двух медсестер из Озерска за самоотверженность.

Кого еще отметил президент.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трех медиков и работника детской школы искусств из Челябинской области. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены медсестры озерской клинической больницы № 71 Галина Кутлузаманова и Светлана Рузавина.

Эдуарду Будущеву, руководителю Межрегионального управления № 71 ФМБА и главному государственному санитарному врачу Озерска, присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Президент отметил его заслуги в области здравоохранения.

Кроме того, заслуженным работником культуры Российской Федерации стала Елена Федюкова — преподаватель детской школы искусств «Камертон» в Магнитогорске.

Указ президента касается и награждения других россиян.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vladimir-putin-nagradil-dvukh-medsester-iz-ozerska-za-samootverzhennost/

