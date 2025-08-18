Челябинск вышел в финал голосования за звание «Культурная столица 2027 года».

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Финалистами стали восемь российских городов, которые набрали наибольшее число голосов жителей страны. Теперь каждый из них разработает специальную программу, которую нужно будет презентовать в Москве.

Презентации пройдут в формате зрелищного выступления. Второй этап голосования за звание культурной столицы завершится 16 ноября. Название города-победители обещают объявить 14 декабря этого года на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

Параллельно продолжается народное голосование на портале «Госуслуги». Правда, теперь в списке можно увидеть только финалистов. Челябинск по-прежнему лидирует по количеству голосов. За него проголосовали уже почти 50 тысяч человек. На втором месте по числу голосов – Вологда, за которую проголосовали больше 36 с половиной тысяч. Также в тройке лидеров Новосибирск – он пока набрал чуть более 33 тысяч голосов жителей.

Добавим, президент России Владимир Путин наградил министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена за значительный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную работу в этой сфере.

