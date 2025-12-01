Фото:Максим Хлызов

Города Челябинской области украсят к Новому году, несмотря на отсутствие снега.

В декабре муниципалитеты Челябинской области столкнулись с проблемой: предстоит строить традиционные ледовые городки, а снега до сих пор нет. Синоптики обещают, что скоро снег в городах Южного Урала выпадет, однако местным властям нужно быть готовыми к любым сюрпризам природы. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сказал во время прямой линии.

— Коллеги, вступите в контакт со своими жителями, — обратился губернатор к главам городов и округов. — Надо рассказать людям о планах, объяснить, как будет в этом году будет организована подготовка к Новому году. Детям нужен праздник, в том числе на улице. Как минимум елки должны быть везде установлены.

Алексей Текслер отметил, что для Челябинска, Магнитогорска и других городов ледовый городок на главной площади — это традиция, которой много десятилетий.

— В течение десяти дней обещают и снег, и отрицательную температуру, но прогноз погоды — вещь сложная. Будем надеяться, что Новый год у нас со снегом будет. Подрядчики должны быть наготове, как только пойдет снег, вопросы со строительством ледового городка решать. Главам есть над чем подумать.

Ранее «Губерния» сообщала, что администрация Копейска приняла решение не строить ледовые фигуры в главном новогоднем городке этой зимой. Глава Копейска Светлана Логанова рассказала, что идет поиск креативных решений, чем заменить ледовые фигуры, сохранив дух праздника.

