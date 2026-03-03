Обратная связь Четверг, 5 марта, 13:55
| Общественная жизнь

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

На территории лыжной базы в Курчатовском районе Челябинска к концу 2026 года построят новое здание школы карате. Подробнее

| Общественная жизнь

Для кого манная каша будет полезной.

Ее включение в рацион нельзя считать напрасным. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 05.06.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Новый ГОСТ начнет действовать с 30 апреля. Подробнее

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 04.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

Все дело в повышении этого гормона. Подробнее

| Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

Для кого манная каша будет полезной.

Фото: нейросеть

Ее включение в рацион нельзя считать напрасным.

Манную кашу стало принято относить к «пустым» и бесполезным блюдам, однако она может быть весьма ценной в определенных случаях. Кому же полезно поесть манной каши?

Манная крупа содержит минимум грубой клетчатки, из-за этого ее легко переваривать, что становится главным преимуществом манки, когда нужно поберечь ЖКТ, не создавая механическую нагрузку на органы.

«Манка придется кстати в питании пациентов, которые восстанавливаются после оперативных вмешательств и тех, кто переживает обострение гастрита или иной воспалительной патологии»,— говорят гастроэнтерологи.

Детям манная каша также окажется полезной, тем более для тех, у кого есть проблемы с аппетитом. Если подавать кашу с яйцом или творогом, получится повысить ее питательность.

Выбирая манку, стоит уделить внимание маркировке: лучше брать с буквой «Т» — это свидетельствует о том, что для изготовления манки использовались твердые сорта пшеницы. Усвоение такой крупы будет идти медленнее, что предпочтительнее для здоровья.

https://ozersk.ru/155968-operativnaya-obstanovka.html

2026-03-05

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

