Фото: нейросеть

Для кого манная каша будет полезной.

Ее включение в рацион нельзя считать напрасным.

Манную кашу стало принято относить к «пустым» и бесполезным блюдам, однако она может быть весьма ценной в определенных случаях. Кому же полезно поесть манной каши?

Манная крупа содержит минимум грубой клетчатки, из-за этого ее легко переваривать, что становится главным преимуществом манки, когда нужно поберечь ЖКТ, не создавая механическую нагрузку на органы.

«Манка придется кстати в питании пациентов, которые восстанавливаются после оперативных вмешательств и тех, кто переживает обострение гастрита или иной воспалительной патологии»,— говорят гастроэнтерологи.

Детям манная каша также окажется полезной, тем более для тех, у кого есть проблемы с аппетитом. Если подавать кашу с яйцом или творогом, получится повысить ее питательность.

Выбирая манку, стоит уделить внимание маркировке: лучше брать с буквой «Т» — это свидетельствует о том, что для изготовления манки использовались твердые сорта пшеницы. Усвоение такой крупы будет идти медленнее, что предпочтительнее для здоровья.

