Обратная связь Четверг, 30 октября, 00:15
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х Подробнее

| Общественная жизнь

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Чем следует разбавить кашу. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости.

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстанвка на 28.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00 Подробнее
| ---

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Фото: нейросеть Leonardo.Ai

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Чем следует разбавить кашу.

Овсяная каша представляет собой богатый источник растворимой клетчатки, и особенно много в крупе бета-глюканов, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшают пищеварение. Овсянка также содержит витамины группы B, магний, железо, цинк и антиоксиданты, способствующие укреплению иммунитета и поддержанию здоровья сердца, а еще она может дать длительное насыщение, предотвращая переедание.

Чтобы сделать овсянку вкуснее и полезнее, можно добавить к ней свежие фрукты или ягоды, орехи и семена, мед или джем, корицу или ваниль для аромата.

Однако важно помнить, что чрезмерное потребление любого конкретного продукта может привести к переизбытку одних и дефициту других веществ, что негативно скажется на здоровье. Поэтому рекомендуется употреблять овсянку регулярно, но умеренно. И если вы относитесь к поклонникам английского завтрака, вы точно знаете, что он состоит не только из каши.

«Хотя овсяная каша и обладает рядом полезных свойств, она сама по себе не покрывает всех потребностей организма, например, она содержит белок в недостаточном количестве, а белок крайне необходим для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и укрепления иммунной системы. Также полноценный завтрак должен содержать жиры, важные для усвоения витаминов A, D, E и K и поддержки нервной системы и мозга»,— говорят диетологи.

Чтобы завтрак получился сбалансированным, добавьте к порции каши яйца — в них есть высококачественный белок, который легко усваивается организмом, также присутствуют все девять незаменимых аминокислот, нужных для роста и восстановления клеток. Еще яичные желтки располагают полезными ненасыщенными жирными кислотами, обеспечивающими нормальное функционирование мозга и сердечно-сосудистой системы, и микроэлементами: железом, фосфором, кальцием, магнием и витамином D.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/mozhno-li-est-ovsyanku-na-zavtrak-kazhdyy-den/

2025-10-29PKT11:41:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги