2025-10-16PKT09:45:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. 1. Сегодня четверг 16 октября 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +2°С • атмосферное давление 747 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96% • ветер Южный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения: 1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 8 – 4п с 9 час до окончания Луначарского 21 – 3п с 9 до 14 часов 2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 8 – 4п, Калинина 11 с 9 час до окончания Луначарского 21 – 3п с 9 до 14 часов Вниманию автомобилистов! В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 17 октября 2025 года перекрыто движение для автотранспортных средств от дома № 32 по улице Строительная до ул. Кирова. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 16 октября 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя, на севере ледяного дождя и мокрого снега, местами до умеренных, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром в отдельных районах туманы, гололедные явления (гололед, на отдельных участках дорог гололедица, отложение мокрого снега на провода). Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до +5°, при прояснении до -5°, днём +8, +13°, в горах до +3°. НЯ: ночью и утром 16 октября на севере Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя и мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица, гололед, отложение мокрого снега на провода. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: 16-17 октября в северо-восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 120 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62227/ kseniya.prikina 2025-10-16PKT09:45:00

