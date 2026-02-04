Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Городской курорт в Магнитогорске посетили более 7 миллионов человек.

В 2025 году на территории городского курорта Магнитогорска прошло множество мероприятий: спортивные турниры, концерты, выставки, фестивали… Благодаря этому был установлен новый рекорд посещаемости: 2,2 миллиона человек. А за все время работы курорта его посетило уже более 7 миллионов человек.

На протяжении всего 2025 года городской курорт «Притяжение» привлекал большое количество посетителей благодаря событиям регионального и федерального уровня. Здесь проходили этап чемпионата России по пляжному волейболу и другие спортивные турниры, фестиваль «Сила притяжения», форум российских медиа «Медиагора2025», зимний этап марафона «Земля спорта», а также концерты, выставки, кинопоказы, массовые тренировки и образовательные мероприятия. Всего прошло 510 мероприятий. Это на 90 больше, чем годом ранее, а по сравнению с 2022 годом событийная активность выросла в 2,5 раза.

Ежегодно на территории городского курорта вводятся в строй новые объекты. В 2025 году в День металлурга здесь открыли объекты четвертой очереди: центр развлечений, скейтпарк, крытую площадку для паделтенниса. В этот день был установлен абсолютный рекорд по количеству посещений — более 132 тысяч человек.

В декабре 2025 года на территории курорта начал работу крупный термальный комплекс. Он включает четыре бассейна общей площадью более тысячи квадратных метров, 13 бань и саун. За первый месяц работы термы посетили свыше 27 тысяч человек. Начало 2026 года также оказалось успешным: в январские праздники курорт принял более 75 тысяч гостей.

Всего с момента открытия курорт преодолел отметку в 7 миллионов посещений. Продолжение развития городского курорта включено в Стратегию развития Магнитогорска до 2035 года.

Напомним, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске был создан по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Стартовые инвестиции в проект составили 25 миллиардов рублей. Круглогодичное мультифункциональное парковое пространство занимает площадь в 400 гектаров.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138493/