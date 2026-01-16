Обратная связь Воскресенье, 18 января, 13:51
| Новости » Общественная жизнь

На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий.



Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

 На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области в 2025 году реализован 151 проект благоустройства общественных пространств и дворов. В голосовании за выбор территорий для преображения приняли участие более 600 тысяч южноуральцев. Кроме того, в минувшем году было поддержано 600 проектов по программе инициативного бюджетирования, включая 245 задумок активных жителей по благоустройству.

Преображаются территории в Челябинской области и благодаря Всероссийскому конкурсу комфортной городской среды. Так, в 2025 году реализацию получили проекты-победители: «Галерея скверов» в Сатке, набережная «Золотой старт» и «Парк Автозаводцев: новая культура отдыха» в Миассе, а также «Энергия воды. Благоустройство территории пруда» в Озерске. Как подчеркивает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, системная работа по благоустройству в регионах продолжится и в 2026 году.

— Каждый проект благоустройства меняет жизнь людей к лучшему, создавая новые возможности для отдыха, спорта и общения, а также стимулируя развитие местной экономики. Всего за время проведения конкурса отобрано 1609 проектов: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон, — подчеркнул зампред.

Работа по благоустройству территорий ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138126/

2026-01-15PKT10:53:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

