Фото: телеграм-канал Андрея Фалейчика

Девять проектов Челябинской области участвуют в конкурсе благоустройства.

Большинство из них связаны с обустройством набережных водоемов.

В этом году Челябинская область представляет девять проектов на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Каждый из этих проектов не только преображает города, но и отражает любовь к малой родине, стремление сделать её уникальной и привлекательной для жителей и туристов.

В прошлом году пять муниципалитетов Челябинской области стали победителями в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году регион представляет девять проектов. Их отобрали для участия в конкурсе Минстроя России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает зам губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик.

Конкурс проводится с 2018 года по поручению президента России и всегда находит поддержку губернатора Челябинской области.

Нязепетровск представляет проект «Связи в Нязе. Благоустройство территории городского пляжа и развитие пешеходного каркаса города Нязепетровска». Сим участвует с проектом «Изумрудная лагуна».

В подгруппе с населением от 20 до 50 тысяч человек участвуют Верхний Уфалей с проектом «Сказ о сокровищах. Благоустройство набережной Верхнеуфалейского водохранилища», Карталы с проектом «Казачья застава. Благоустройство зоны отдыха вдоль р. Карталы — Аят», Аша с проектом «Цветок Урала — Аша», Трёхгорный с проектом «Парк поколений», Коркино с проектом, разрабатываемым Региональным центром компетенций по вопросам городской среды Челябинской области «Лента времени — благоустройство проспекта Горняков в г. Коркино», и Южноуральск с проектом «Новая энергия „Ю“. Благоустройство Парка культуры и отдыха в Южноуральске».

Во второй подгруппе с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек участвует Снежинск с проектом «Событийная площадь набережной озера Синара».

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/devyat-proektov-chelyabinskoy-oblasti-uchastvuyut-v-konkurse-blagoustroystva/