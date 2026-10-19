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Пик метеорного потока Ориониды увидят южноуральцы 21 октября.

Пик метеорного потока Ориониды увидят южноуральцы 21 октября.

 Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Пик метеорного потока Ориониды увидят южноуральцы 21 октября.

В час будет пролетать до 20 метеоров.

В среду, 21 октября, жители Челябинской области смогут наблюдать максимальную активность метеорного потока Ориониды. Пик ожидается в 23:00 по челябинскому времени, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Лучше всего наблюдать метеорный поток над юго-восточным горизонтом. Он хорошо виден при ясной погоде. В Челябинской области синоптики облачности не обещают, но помешать наблюдению может яркая луна.

«Ориониды — периодический метеорный поток средней силы, в пик активности дающий до 20 метеоров в час. Он рожден шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея»,— рассказали в планетарии.

Метеорный поток, который ежегодно действует с 2 октября по 7 ноября, получил название от созвездия Орион, из которого, как кажется наблюдателям, вылетают метеоры. Они врываются в земную атмосферу на скорости до 66 километров в секунду и сгорают, оставляя светящий след. Кстати, след этот обычно белого цвета. Но иногда он может быть красным, сине-зеленым и оранжевым.

Информация представлена: https://www.1obl.ru/news/

2026-10-20PKT11:14:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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