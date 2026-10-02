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Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века.

Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века.

 Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века.

Настоящее путешествие во времени из Челябинска в Миасс можно будет совершить на тематическом электропоезде. Туристы не только узнают, почему Миасс называют городом в золотой долине, но и примерят на себя роль золотодобытчиков.

Необычный экскурсионный электропоезд отправится в путешествие из современного Челябинска в Миасс позапрошлого столетия в следующие выходные. Туристическая программа, которую назвали «Миасс. Путешествие во времени по следам императора», рассчитана на один день. Но организаторы предусмотрели для туристов максимально яркий и насыщенный тур.

Встретят туристов пикником на берегу озера Тургояк. А затем в местном краеведческом музее расскажут об истории золотодобычи на Южном Урале, самые смелые даже попробуют себя в роли старателя. Также в программе — экскурсия в Дом купца Смирнова и обзорная прогулка по исторической части Миасса, во время которой туристы побывают в храме Святой Троицы. На обеде «по-императорски» путешественникам расскажут о том, какие блюда император предпочитал, когда приезжал на Урал.

А вечером для туристов организуют торжественный бал с гостями из XIX века, а также музыкой и танцами, которые были популярны в позапрошлом столетии.

За последнее время Миасс стал одним из самых популярных туристических направлений. Даже местные жители признают: в городе стало много гостей из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Москвы. При этом Миасс старается развивать туристическую сферу, запуская необычные проекты, которые могут быть интересны гостям. Этим летом в Миассе начал действовать аудиогид «Тайный город». Он объединил шесть маршрутов: «Старый город», «Машгородок», «Динамо», «Промзона», «Тургояк», «Автозавод». Каждый поделен на главы. Участники иммерсивной прогулки могут выбирать маршрут в любом порядке.

Информация представлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/

2026-10-06PKT12:54:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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