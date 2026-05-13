Стала известна дата проведения в Челябинской области Бажовского фестиваля — 2026.

Событие объединит любителей и профессионалов народного искусства.

Под Челябинском построят всесезонный курорт с парком живой истории Урала.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Часть курсантов МЧС получат отсрочку от призыва по указу президента.

Их число не должно превышать 200 человек.

Южноуральцы вновь уйдут на длинные выходные уже в июне.

Оперативная обстановка на 13.05.2026 год.

Афиша с 13 по 17 мая 2026 года.

Июльская жара придет в Челябинскую область после заморозков в майские праздники.

Под Челябинском построят всесезонный курорт с парком живой истории Урала.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Челябинская область представила свои инвестиционные предложения на международной выставке инфраструктурных и инвестиционных проектов экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который в эти дни проходит в Казани. Общий инвестиционный потенциал заявленных идей оценивается в 11 миллиардов рублей. Один из ключевых проектов — строительство многофункционального загородного курорта в Сосновском округе, который, как ожидается, должен стать новой точкой притяжения для туристов в любое время года.

Инвестиционный портал Челябинской области сообщает, что всесезонный загородный курорт планируют возвести на площади почти в десять гектаров на берегу озера Скалистое, неподалеку от поселка Новый Кременкуль, всего в семи километрах от Челябинска.

Инфраструктура будущего комплекса будет включать четырехзвездочную гостиницу на 140 номеров, тюбинговую и горнолыжную трассы, которые будут брать свое начало прямо с крыши гостиницы, благоустроенный пляж, термальный комплекс со спа-центром, кафе и рестораны, коттеджи и таунхаусы. Главной изюминкой курорта обещает стать Парк живой истории Урала, где гости смогут совершить необычное путешествие по истории региона от эпохи Аркаима до современности, знакомясь с традициями народов, живущих в Челябинской области.

Общий объем капитальных затрат на реализацию проекта оценивается примерно в пять миллиардов рублей. В настоящее время идет активный поиск инвесторов. Курорт планируют ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2029 года. В нем будет создано около 1 500 новых рабочих мест.

На выставке в Казани Челябинская область презентует еще два туристических проекта: развитие действующего горнолыжного центра «Миньяр» в Ашинском округе и строительство центра активного отдыха «Тюлюк» в одноименном селе Катав-Ивановского округа. Ранее «Губерния» сообщала, что в село Тюлюк ежегодно приезжают до 100 тысяч туристов. Территория для центра активного отдыха была определена по программе «Земля для туризма».

2026-05-14PKT11:16:00

