Под Челябинском построят всесезонный курорт с парком живой истории Урала.

Челябинская область представила свои инвестиционные предложения на международной выставке инфраструктурных и инвестиционных проектов экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который в эти дни проходит в Казани. Общий инвестиционный потенциал заявленных идей оценивается в 11 миллиардов рублей. Один из ключевых проектов — строительство многофункционального загородного курорта в Сосновском округе, который, как ожидается, должен стать новой точкой притяжения для туристов в любое время года.

Инвестиционный портал Челябинской области сообщает, что всесезонный загородный курорт планируют возвести на площади почти в десять гектаров на берегу озера Скалистое, неподалеку от поселка Новый Кременкуль, всего в семи километрах от Челябинска.

Инфраструктура будущего комплекса будет включать четырехзвездочную гостиницу на 140 номеров, тюбинговую и горнолыжную трассы, которые будут брать свое начало прямо с крыши гостиницы, благоустроенный пляж, термальный комплекс со спа-центром, кафе и рестораны, коттеджи и таунхаусы. Главной изюминкой курорта обещает стать Парк живой истории Урала, где гости смогут совершить необычное путешествие по истории региона от эпохи Аркаима до современности, знакомясь с традициями народов, живущих в Челябинской области.

Общий объем капитальных затрат на реализацию проекта оценивается примерно в пять миллиардов рублей. В настоящее время идет активный поиск инвесторов. Курорт планируют ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2029 года. В нем будет создано около 1 500 новых рабочих мест.

На выставке в Казани Челябинская область презентует еще два туристических проекта: развитие действующего горнолыжного центра «Миньяр» в Ашинском округе и строительство центра активного отдыха «Тюлюк» в одноименном селе Катав-Ивановского округа. Ранее «Губерния» сообщала, что в село Тюлюк ежегодно приезжают до 100 тысяч туристов. Территория для центра активного отдыха была определена по программе «Земля для туризма».

