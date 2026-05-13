Южноуральцы вновь уйдут на длинные выходные уже в июне.

Стало известно, когда в России вновь состоятся трехдневные выходные, связанные с праздниками. В июне южноуральцы, как и все жители нашей большой страны, будут отмечать День России — 12 июня.

Государственный праздник 12 июня объявлен выходным днем. В результате длинные выходные ждут южноуральцев с 12 по 14 июня. Перед этим периодом отдыха, посвященным Дню России, в стране будет официально объявлена короткая рабочая неделя. Об этом сообщила ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

— В июне россиян ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня — с понедельника по четверг, после чего последуют три дня выходных: 12, 13 и 14 июня — с пятницы по воскресенье. При этом пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику, — уточнила эксперт.

В целом, по словам Богдановой-Шемраевой, июнь принесет россиянам 21 рабочий день и девять выходных. Если говорить о лете 2026 года, то при стандартной пятидневной рабочей неделе в этот сезон состоятся 65 рабочих дней и 27 дней отдыха.

