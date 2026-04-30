Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.

Жители ЗАТО собирались разбогатеть на инвестициях, рекламу которых потерпевший увидел в интернете. Глава семейства оставил на сайте свой телефон, а позже с ним связался «финансист» и убедил внести первый взнос — 20 тысяч рублей, а затем просто любоваться графиками своей «прибыли». Воодушевленный озерчанин перевел мошенникам еще 150 тысяч и стал брать в долг у знакомых и родственников.

Когда на счете потерпевшего якобы накопилось достаточное количество денег для их вывода, потребовалось доверенное лицо — супруга заявителя. Аферисты вышли на связь с семейной парой и выяснили, что у жены есть непогашенные кредиты, что может помешать выводу денег со счета, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Мошенники предложили семейной паре взять еще кредиты для рефинансирования уже взятых займов и обещали помочь быстрее закрыть их кредитную нагрузку. Жительница Озерска оформила на себя более шести кредитов почти на три миллиона рублей, а также сообщала коды подтверждения из микрофинансовых организаций аферистам и переводила им деньги.

После несостоявшиеся инвесторы попросили финансовой помощи у своего сына, но тот, разобравшись в ситуации, заблокировал все счета своих родителей. Он объяснил родителям, что те общаются с мошенниками, и они обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1140187/