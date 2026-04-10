новости: Отделение Социального фонда России.

Отделение Социального фонда России по Челябинской области рассказало, каким образом жители региона могут получить средства, которые направлялись на накопительную часть пенсии.

Прежде всего нужно знать, что женщины могут забрать накопительную часть пенсии при достижении 55 лет, а мужчины — 60 лет. Если человек имеет право на досрочную пенсию, пенсионные накопления можно потребовать сразу же при ее оформлении.

В зависимости от размера накоплений и источника их формирования закон предусматривает три вида выплат.

Единовременная выплата.

Назначается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 10% и менее от величины общероссийского прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году — 16 288 рублей).

Например, к 2026 году у гражданина накоплено 300 тысяч рублей. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии по закону — 22,5 года (270 месяцев). Делим: 300 000 / 270 = 1 111 рублей. Это меньше 1 6288 рублей, поэтому все накопления будут выплачены сразу.

Срочная выплата.

Назначается, если накопления сформированы за счет добровольных взносов или средств материнского капитала. Продолжительность выплаты — не менее 10 лет.

Накопительная пенсия.

Устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Где узнать о своих накоплениях?

Размер и место хранения средств указаны в выписке из индивидуального лицевого счета (последний раздел).

Куда обращаться за выплатой?

Если страховщиком накоплений является СФР — подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Отделения СФР.

Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) — необходимо обращаться непосредственно в этот фонд.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabintsy-mogut-zabrat-pensionnye-nakopleniya-odnoy-vyplatoy/