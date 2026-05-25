Челябинская область стала лидером по количеству модельных библиотек на Урале.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Эти учреждения культуры стали площадками для творчества и интересных встреч.

Библиотеки в Челябинской области дают возможность не только прочитать любую книгу, но и встретиться с интересными людьми и увлекательно провести время. В Общероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая, губернатор Алексей Текслер отметил, что сегодня библиотеки — это живые пространства, где можно читать, учиться, общаться и заниматься творчеством.

«В рамках нацпроектов „Культура“ и „Семья“ на Южном Урале активно развивается сеть модельных библиотек — современных мультимедийных центров. По их количеству Челябинская область уверенно занимает первое место в Уральском федеральном округе и входит в число российских лидеров»,— подчеркнул он.

Так, с 2019 года на Южном Урале модернизировали 47 библиотек. В этом году появится еще семь современных модельных пространств.

День библиотек — это праздник не только тех, кто любит читать, но и тех, кто работает в библиотеках. Алексей Текслер подчеркнул, что сотрудники учреждений — настоящие энтузиасты, которые умеют пробуждать и сохранять у людей интерес к чтению и уважение к книге.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskaya-oblast-stala-liderom-po-kolichestvu-modelnykh-bibliotek-na-urale/

2026-05-27

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

