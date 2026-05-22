Южноуральцы смогли увидеть «Сырный метеорит».

В поселке Красное Поле прошел гастрономический фестиваль «Сырный метеорит». На мероприятии собрались несколько десятков производителей сыров, колбас, меда и многого другого. На фестивале люди могли попробовать и купить все, что было произведено собственными руками.

24 мая окрестности Красного Поля наполнились запахом множества видов сыров: от молодого и мягкого до плотных и выдержанных с пряными травами, сообщает газета «Сосновская нива». Были и необычные сыры, например, с трюфелем и лесными ягодами.

— Идея провести фестиваль на Урале пришла к нам в 2021 году, когда мы с супругом первый раз попали на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье. Это фестиваль большого российского масштаба. Оттуда мы привезли идею провести что-то подобное на Урале. На сегодняшний день мы к этому готовы – взять на себя такую ответственность, собрать на нашей территории гостей, своих коллег, друзей, пригласить сыроваров, поговорить про сыр, про вкусный и натуральный продукт, — рассказывает организатор фестиваля Елена Семенцова.

На мероприятии также провели конкурс «Лучший сыр Урала». Выбирать лучшего поручили известному сыроделу, посвященному в рыцари Международной гильдии сыроделов, Алексею Андрееву.

— Фестиваль «Сырный метеорит» – замечательное начинание. Я с удовольствием откликнулся на предложение коллег и друзей помочь организовать сырный фест. Считаю, что такие активности в регионах, в муниципалитетах, суперважны для продвижения фермерского труда, ремесленного труда. Ведь это все сделано вручную для наших соседей, граждан, сограждан, жителей городов, — рассказал Андреев.

Затем на конкурсе желающие могли поучаствовать в необычной активности — сплести большую сырную косу. Участники для этого использовали так называемую пасту филата. Из этой пасты еще делают моцареллу — один из самых известных мягких сыров. Позже ее опускали в горячую воду и угощали всех желающих.

