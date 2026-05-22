Обратная связь Вторник, 26 мая, 05:42
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Дикие лебеди облюбовали тихий водоем в Челябинской области.

Дикие лебеди облюбовали тихий водоем в Челябинской области.

Этой весной здесь гнездятся около 80 белых птиц. Подробнее

| Благотворительность

Южноуральцы смогли увидеть «Сырный метеорит».

Южноуральцы смогли увидеть «Сырный метеорит». Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области 55 тысяч выпускников простятся со школой в 2026 году.

В Челябинской области 55 тысяч выпускников простятся со школой в 2026 году. Подробнее

| Общественная жизнь

Сколько солнцезащитного крема нужно наносить для эффекта.

Сколько солнцезащитного крема нужно наносить для эффекта. Подробнее

| Общественная жизнь

Через пять лет зимы на Южном Урале станут короче и теплее.

Через пять лет зимы на Южном Урале станут короче и теплее. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

С какими добавками чай станет полезнее.

С какими добавками чай станет полезнее.

Чем может быть разбавлена вкусовая палитра напитка. Подробнее

| Общественная жизнь

Старинную чернильницу в виде лаптя нашли в центре Челябинска.

Старинную чернильницу в виде лаптя нашли в центре Челябинска. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 21.05.2026 год.

Оперативная обстановка на 21.05.2026 год. Подробнее
| Новости » Благотворительность

Южноуральцы смогли увидеть «Сырный метеорит».

Южноуральцы смогли увидеть «Сырный метеорит».

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцы смогли увидеть «Сырный метеорит».

В поселке Красное Поле прошел гастрономический фестиваль «Сырный метеорит». На мероприятии собрались несколько десятков производителей сыров, колбас, меда и многого другого. На фестивале люди могли попробовать и купить все, что было произведено собственными руками.

Подписаться на канал Губернии в Макс.

24 мая окрестности Красного Поля наполнились запахом множества видов сыров: от молодого и мягкого до плотных и выдержанных с пряными травами, сообщает газета «Сосновская нива». Были и необычные сыры, например, с трюфелем и лесными ягодами.

— Идея провести фестиваль на Урале пришла к нам в 2021 году, когда мы с супругом первый раз попали на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье. Это фестиваль большого российского масштаба. Оттуда мы привезли идею провести что-то подобное на Урале. На сегодняшний день мы к этому готовы – взять на себя такую ответственность, собрать на нашей территории гостей, своих коллег, друзей, пригласить сыроваров, поговорить про сыр, про вкусный и натуральный продукт, — рассказывает организатор фестиваля Елена Семенцова.

На мероприятии также провели конкурс «Лучший сыр Урала». Выбирать лучшего поручили известному сыроделу, посвященному в рыцари Международной гильдии сыроделов, Алексею Андрееву.

— Фестиваль «Сырный метеорит» – замечательное начинание. Я с удовольствием откликнулся на предложение коллег и друзей помочь организовать сырный фест. Считаю, что такие активности в регионах, в муниципалитетах, суперважны для продвижения фермерского труда, ремесленного труда. Ведь это все сделано вручную для наших соседей, граждан, сограждан, жителей городов, — рассказал Андреев.

Затем на конкурсе желающие могли поучаствовать в необычной активности — сплести большую сырную косу. Участники для этого использовали так называемую пасту филата. Из этой пасты еще делают моцареллу — один из самых известных мягких сыров. Позже ее опускали в горячую воду и угощали всех желающих.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1140730/

2026-05-25PKT12:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.
» В центре внимания. Фестиваль «Озёрское долголетие».
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Встреча в Палеоклубе.
» Оперативная обстановка.
» Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.
» В центре внимания. Фестиваль «Озёрское долголетие».
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Встреча в Палеоклубе.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги