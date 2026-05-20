Землетрясение произошло на Байкале вечером 19 мая.

Жертв и разрушений нет.

Вечером 19 мая в акватории Байкала произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки интенсивностью 3,9 балла примерно в трех километрах от поселка Узуры на острове Ольхон, сообщает arigus.tv.

Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зарегистрировали событие поздним вечером. Колебания земной коры ощущали жители Хужира и Харанцев. Там сила толчков достигла примерно трех баллов.

Разрушений и пострадавших нет. Инфраструктура работала в обычном режиме.

