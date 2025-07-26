Южноуральцам напомнили о риске распространения инфекций в период паводка.

С началом активного таяния снега и паводкового сезона в Челябинской области возрастает риск распространения острых кишечных инфекций, включая вирусный гепатит А. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Вирус гепатита А передается через загрязненную воду, немытые продукты, руки и предметы быта и поражает печень. В период паводков опасность возрастает, поскольку талая вода может попадать в колодцы, родники и другие источники, делая их небезопасными для употребления без предварительного кипячения. Инкубационный период заболевания длится от недели до 50 дней. У маленьких детей болезнь часто протекает без выраженных симптомов, тогда как у взрослых в большинстве случаев наблюдается желтуха.

Специалисты напоминают, что в период паводков особенно важно использовать только безопасную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены и не употреблять продукты, которые могли соприкасаться с паводковыми водами. Владельцам частных домов рекомендуют очищать территории после схода воды и проводить дезинфекцию хозяйственных объектов.

Обезопасить себя от гепатита А поможет прививка. Вакцинация проводится дважды с интервалом от шести месяцев до года и формирует длительный иммунитет. Эта прививка особенно важна для работников медицинской сферы, пищевой промышленности, коммунальных служб.

Напомним, в преддверии паводка Роспотребнадзор Челябинской области ввел усиленные меры санитарно-эпидемиологического контроля. Качество и безопасности питьевой воды проверяются в 206 точках во всех муниципалитетах Челябинской области, результаты лабораторных исследований доступны на интерактивной карте качества питьевой воды.

