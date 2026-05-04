В школах Челябинской области вместо звонков прозвучат песни военных лет.

Регистрация на сайте
| Новости » Общественная жизнь

 Фото: ИА «Первое областное»

Акция приурочена ко Дню Победы.

Школы Челябинской области в эти дни готовятся к Дню Победы. В некоторых учебных заведениях вместо звонков уже звучат песни военных лет. Одна из школ, где проходит акция, — челябинский лицей № 95.

«Как реагируют родители и дети? Очень положительно. Родители благодарят в чатах — говорят, что дети с удовольствием идут в школу, когда знают, что утро начнется с любимой песни. Сами ученики обсуждают мелодии, просят повторить ту или иную композицию»,— рассказала ИА «Первое областное» директор лицея Вероника Мушкарина.

Традиция начинать учебный день с музыки существует в лицее с 2021 года. Утром ребят встречают классические композиции: Чайковский, Моцарт и Бах. Иногда звучит джаз. Также проводятся тематические перемены к календарным датам. Перед Новым годом, к примеру, настроение поднимают новогодние песни. В январе этого года лицей подключился к всероссийскому проекту «Мелодии вместо звонков».

«Акция нам близка, потому что наше образовательное пространство — это не только уроки, но и особая атмосфера. Ребенок слышит добрую, смысловую музыку — и у него формируется чувство принадлежности к культуре страны, внутренний комфорт, снижается тревожность. Проект „Мелодии вместо звонков“ идеально вписался в нашу систему воспитания, основанную на уважении к прошлому и любви к Родине»,— добавляет Вероника Мушкарина.

Перечень композиций, которые рекомендовано включать в школах, лицей получает от Министерства просвещения РФ. Но итоговый список мелодий и песен составляют вместе с учениками.

«Для мая выбраны песни, посвященные Великой Отечественной войне: „День Победы“, „Катюша“, „Священная война“, „Журавли“ и другие. Детям особенно нравится, когда звенит „Катюша“ — они сами подпевают, выходя из классов»,— отмечает директор.

Песни военных лет будут звучать весь май в школах по всей России, а не только в Челябинской области.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-shkolakh-chelyabinskoy-oblasti-vmesto-zvonkov-prozvuchat-pesni-voennykh-let/

2026-05-06PKT12:24:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
