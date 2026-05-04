Челябинская область вошла в десятку регионов с быстрым ростом зарплат.

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Предполагается, что через 7,3 года как минимум половина жителей региона будет зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц. Аналогичную сумму будет получать 75 процентов южноуральцев через десять лет.

Войдя в десятку российских регионов с быстрым темпом по росту заработной платы, Челябинская область заняла восьмое место. Такие данные по итогам аналитики приводят эксперты РИА «Новости».

Согласно их статистике, в феврале этого года больше 200 тысяч в месяц зарабатывали представители пяти отраслей. И самый большой доход — порядка 355 тысяч — зафиксировали у сотрудников табачной промышленности. Также высокими зарплатами могут похвастаться финансисты и специалисты страховой сферы, айтишники и те, кто работает в космической отрасли. Во всех этих направлениях заработанная плата выше 200 тысяч рублей.

Ранее отмечалось, что по итогам первого квартала 2026 года Челябинская область заняла второе место среди регионов Урала по доле вакансий — 24 процента от общего количества предложений о работе по Уральскому федеральному округу. В среднем работодатели Челябинской области предлагают потенциальным кандидатам зарплату в 73 тысячи рублей.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/society/1140301/

2026-05-04PKT11:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

