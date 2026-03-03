Обратная связь Четверг, 5 марта, 13:55
Новости » Общественная жизнь

Озёрск в лицах. Анастасия Гончар.

Год назад, накануне 8 марта, в Озерске произошло яркое событие — открытие школы Agama dance studio. Идейным вдохновителем и главной движущей силой этого проекта стала Анастасия Гончар, которая создала для озерчанок место, где они могут обрести ощущение уверенности в себе, раскрыть свою женственность и получить чувственное наслаждение от пластики и грации.

Что было сделано за этот год, какими достижениями может гордиться команда студии, чем продолжает радовать своих учениц и какие планы строит на будущее, – об этом рассказывает сегодня Анастасия Гончар.

2026-03-05

Челябинская область, Озерск.

