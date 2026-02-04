Фото: ИА «Первое областное»

Южноуральцы могут пройти более 70 бесплатных IT‑курсов.

Навыки можно применить не только в IT, но и на предприятиях.

Жители Челябинской области, интересующиеся сферой информационных технологий и digital-профессиями, смогут бесплатно повысить свою квалификацию или освоить новое направление. VK Education открывает весенний набор на 70 образовательных программ, доступных в онлайн-формате для участников из всех регионов России, включая Южный Урал.

Для студентов и начинающих специалистов это возможность пройти обучение, разработанное экспертами одной из крупнейших IT-компаний страны. В каталоге — более 20 открытых курсов для самостоятельного изучения по ключевым направлениям: искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии.

Особый интерес для региона, где активно развивается промышленный и научный потенциал, могут представлять программы по углубленному Python, NLP (обработка естественного языка), DevOps, программированию на Java и анализу данных. Эти навыки востребованы не только в IT-секторе, но и на современных промышленных предприятиях, внедряющих цифровые решения.

Кроме онлайн-курсов, в партнерстве с ведущими вузами России запускаются 22 программы бакалавриата и магистратуры, а также проектная практика. Учащиеся из Челябинской области, являющиеся студентами университетов-партнеров, могут подать заявку на участие.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsy-mogut-proyti-bolee-70-ti-besplatnykh-it-kursov/