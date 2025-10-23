Обратная связь Суббота, 25 октября, 05:01
Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее. Подробнее

Более 50 учебных заведений участвуют в выставке «Абитуриент» в Челябинске.

Оперативная обстановка.

С 1 января 2026 года МРОТ в России увеличится до 27 тысяч рублей.

Рост составит почти 21% и повлечет за собой увеличение ряда выплат. Подробнее

Новый скоростной электропоезд сделает путь из Челябинска в Курган еще быстрее.

Скоростной электропоезд свяжет Курган и Челябинск. Подробнее

Оперативная обстановка.

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей. Подробнее

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей. Подробнее

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

В Челябинске открылась выставка «Царь и Патриарх», представляющая сокровища Московского Кремля, — на площадке можно увидеть уникальную коллекцию из 140 экспонатов XVI-XVIII веков. Подробнее
Более 50 учебных заведений участвуют в выставке «Абитуриент» в Челябинске.

Фото: Законодательное собрание Челябинской области

В легкоатлетическом «Манеже» учебно-спортивного комплекса УралГУФК стартовала масштабная выставка «Абитуриент» — на площадке собрались представители более 50 образовательных учреждений из различных городов России, включая Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Калининград, Санкт-Петербург и Москву. В течение двух дней — 23 и 24 октября — они будут представлять свои образовательные программы, с ними могут ознакомиться будущие студенты.

— Выставка «Абитуриент» — полезный и важный профориентационный проект, особенно для тех, кто находится на этапе определения профессионального пути, — подчеркнул на открытии выставки первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике Алексей Рожков.

Межрегиональная образовательная выставка «Абитуриент» проводится в Челябинской области уже в 18-й раз. Мероприятие считается ключевым региональным событием для учеников, которые определяют свой профессиональный путь. Второй год подряд на выставке представлены образовательные организации, предлагающие программы подготовки специалистов в области военного дела.

Особым интересом уже пользуется интерактивная площадка «Южный Урал – территория возможностей», где ведущие предприятия региона предлагают будущим выпускникам стажировки с перспективами трудоустройства.

— У абитуриентов Челябинской области максимально широкий спектр профессиональных направлений. На Южном Урале десятки колледжей и техникумов обучают современным востребованным специальностям, а программы «Профессионалитета» помогают освоить новые компетенции в прямом взаимодействии с работодателями. Выставка, безусловно, поможет каждому сделать правильный выбор, найти профессию мечты и начать уверенное движение к успеху, — добавляет Алексей Рожков.

На выставке школьникам также доступен традиционный квест «Выбирай» и профориентационное тестирование. Кроме того, старшеклассники могут получить консультации специалистов из единого центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136485/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

