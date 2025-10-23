Фото: Законодательное собрание Челябинской области

Более 50 учебных заведений участвуют в выставке «Абитуриент» в Челябинске.

В легкоатлетическом «Манеже» учебно-спортивного комплекса УралГУФК стартовала масштабная выставка «Абитуриент» — на площадке собрались представители более 50 образовательных учреждений из различных городов России, включая Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Калининград, Санкт-Петербург и Москву. В течение двух дней — 23 и 24 октября — они будут представлять свои образовательные программы, с ними могут ознакомиться будущие студенты.

— Выставка «Абитуриент» — полезный и важный профориентационный проект, особенно для тех, кто находится на этапе определения профессионального пути, — подчеркнул на открытии выставки первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике Алексей Рожков.

Межрегиональная образовательная выставка «Абитуриент» проводится в Челябинской области уже в 18-й раз. Мероприятие считается ключевым региональным событием для учеников, которые определяют свой профессиональный путь. Второй год подряд на выставке представлены образовательные организации, предлагающие программы подготовки специалистов в области военного дела.

Особым интересом уже пользуется интерактивная площадка «Южный Урал – территория возможностей», где ведущие предприятия региона предлагают будущим выпускникам стажировки с перспективами трудоустройства.

— У абитуриентов Челябинской области максимально широкий спектр профессиональных направлений. На Южном Урале десятки колледжей и техникумов обучают современным востребованным специальностям, а программы «Профессионалитета» помогают освоить новые компетенции в прямом взаимодействии с работодателями. Выставка, безусловно, поможет каждому сделать правильный выбор, найти профессию мечты и начать уверенное движение к успеху, — добавляет Алексей Рожков.

На выставке школьникам также доступен традиционный квест «Выбирай» и профориентационное тестирование. Кроме того, старшеклассники могут получить консультации специалистов из единого центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136485/