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| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области в 2025 году заменят 667 лифтов в многоквартирных домах.

В Челябинской области в 2025 году заменят 667 лифтов в многоквартирных домах.

 Фото: Freepik

В Челябинской области в 2025 году заменят 667 лифтов в многоквартирных домах.

На Южном Урале активно меняют устаревшие лифты в жилых домах. С 2015 года в регионе уже заменили 4 480 лифтов. По словам заместителя председателя Законодательного собрания области Андрея Шмидта, работы продлятся до 2053 года и затронут более 3 700 многоквартирных домов.

— На сегодня это одна из ключевых задач в сфере ЖКХ, напрямую влияющая на безопасность и комфорт жителей, — подчеркивает Андрей Шмидт.

Всего за 2025 планируется заменить 667 лифтов. Как сообщил Андрей Шмидт, к настоящему времени большая часть плана уже выполнена. В 2026 году планируется заменить еще 344 лифта. А до 2053 года региональная программа предусматривает замену около 12,9 тысячи лифтов.

На недавнем совещании комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы РФ, где участвовал Андрей Шмидт, речь шла не только о замене лифтов, но и о том, как повысить качество их обслуживания. Возможно, для этой цели в России будет создан федеральный реестр специалистов по обслуживанию лифтов. Одновременно с этим будут повышены требования к квалификации таких специалистов.

Еще одно предложение, прозвучавшее на совещании, — запретить тратить деньги из фонда капремонта на другие виды ремонта, пока не заменят лифт, работающий более 20 лет.

Андрей Шмидт отметил, что есть идея начать производить лифты прямо в Челябинской области. Это не только поможет ускорить выполнение программы по замене лифтов, но и создаст новые рабочие места.

— Безопасность лифтов — вопрос жизни людей. Будем держать жителей региона в курсе развития программы, — заключил Андрей Шмидт.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1134871/

2025-08-04PKT13:22:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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