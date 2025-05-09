Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Челябинские радийщики и связисты отмечают профессиональный праздник.

Во многом от их работы зависит качество жизни людей и их безопасность.

Сегодня, 7 мая, в России отмечают День радио, праздник работников всех отраслей связи. Он был учрежден еще в 1945 году — во время празднования 50‑летия со дня создания радио. С годами этот вид связи широко распространился на многие сферы жизни и сегодня объединяет специалистов из самых разных сфер, в том числе электронных СМИ, мобильной связи и даже тех, кто несет службу в радиотехнических войсках Минобороны.

«Уровень развития коммуникационных технологий во многом определяет не только качество жизни людей, но и эффективность управленческих процессов по разным направлениям — от экономики и социальной сферы до вопросов безопасности и обороноспособности государства»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В праздничный день глава региона поблагодарил ветеранов и работников отраслей связи за профессионализм и преданность делу.

Удивительный прибор, «предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве», а иначе говоря беспроводное радио, создал российский физик Александр Попов. 7 мая 1895 года свое изобретение он продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества.

Ко Дню радио на челябинской телебашне ежегодно включают специальную подсветку. А «Почта России» выпустила первый в стране тематический штемпель для Челябинска.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskie-radiyshchiki-i-svyazisty-otmechayut-professionalnyy-prazdnik/