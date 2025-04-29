Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинской области поздравляют пожарных с профессиональным праздником

Спасать человеческие жизни — не единственная их задача.

Ежегодно 30 апреля работники противопожарной службы в России отмечают свой профессиональный праздник. Именно эти люди ежеминутно готовы вступить в противоборство с огнем, проявив особое мужество, выдержку и неравнодушие к человеческому горю, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Вам нередко приходится действовать в экстремальных условиях, рискуя собственной жизнью. На вас также возложены важные задачи по профилактике и тушению пожаров, сохранению материальных и природных ценностей»,— обратился к спасателям губернатор.

Алексей Текслер добавил, что правительство региона делает все необходимое не только для повышения престижа службы, но и для безопасной работы пожарных: обеспечивает материально-техническую базу, приобретает специальный транспорт и снаряжение, а также строит депо.

Особую благодарность глава региона выразил ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление пожарной службы в Челябинской области.

Кстати, дата праздника — 30 апреля — была выбрана потому, что именно в этот день в 1649 году был подписан «Наказ о градском благочинии», регламентировавший не только меры по ликвидации возгораний, но и обязанности горожан по предотвращению пожаров. Например, тех, кто нарушал правила обращения с огнем, штрафовали. Эта мера дошла и до наших дней.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-pozdravlyayut-pozharnykh-s-professionalnym-prazdnikom/