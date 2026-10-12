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Грибники Челябинской области собирают в лесах лисички.

Грибники Челябинской области собирают в лесах лисички.

Фото: предоставлено «Губернии» Романом Япишиным.

Грибники Челябинской области собирают в лесах лисички.

Октябрь этого года стал месяцем лисичек. Об этом сообщают и представители национальных парков, и любители тихой охоты.

Например, в нацпарке «Таганай» (а это, напомним, особо охраняемая природная территория) рассказали, что лисички в нынешнем сезоне побили все рекорды. Во-первых, появились раньше установленного срока на фоне нескончаемых летних дождей. Во-вторых, их урожайность превысила все показатели за предыдущие годы наблюдений.

Сотрудники нацпарка сделали фото этих грибов в середине октября: шляпки торчат из-под снега. Однако не только на Таганае сейчас растут лисички.

— Вы уж простите, точное место я вам не назову, так как сам там еще хочу пособирать эти грибы. Скажу лишь, что это граница Сосновского и Аргаяшского районов. В выходные я там собрал много лисичек, — признался «Губернии» наш давний читатель и заядлый грибник.

Грибники говорят, что лисички за последние годы в Челябинской области очень сильно разрослись. Это подтвердил нам и еще один специалист по грибам Роман Япишин. В разговоре с «Губернией» он ранее назвал и самые популярные у южноуральцев грибы — это те, что относятся к семейству болетовых (подберезовики, подосиновики, белый гриб), а также сыроежки и лисички. Назвал он и самые грибные места в Челябинской области.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/

2026-10-13PKT11:03:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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