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Октябрь-2026 в Челябинской области будет чуть теплее обычного.

Октябрь-2026 в Челябинской области будет чуть теплее обычного. Подробнее

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На Южном Урале запретили разводить костры и жечь траву.

На Южном Урале запретили разводить костры и жечь траву. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 30.09.2026 год. Подробнее

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Челябинский оперный театр стал символом возрождения культуры в послевоенные годы.

Челябинский оперный театр стал символом возрождения культуры в послевоенные годы. Подробнее

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В Магнитогорск со всей страны приехали участники детского экологического форума.

В Магнитогорск со всей страны приехали участники детского экологического форума. Подробнее

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Уважаемые абоненты!

Уважаемые абоненты! Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

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Октябрь-2026 начнется с резкого похолодания в Челябинской области.

Октябрь-2026 начнется с резкого похолодания в Челябинской области. Подробнее

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На въезде в Сатку установили 10-метровую скульптуру Николая Чудотворца.

На въезде в Сатку установили 10-метровую скульптуру Николая Чудотворца. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Озёрск спортивный. Всероссийский забег «Кросс нации» — 2026.

26 сентября на стадионе «Труд» состоялся Всероссийский забег «Кросс нации». Об этом наш репортаж.

2026-09-30PKT11:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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