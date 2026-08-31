Фото: ИА «Первое областное»

Названы даты всех школьных каникул на 2026/2027.

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по календарному графику.

Министерство просвещения России направило в субъекты Федерации рекомендации по организации каникул на 2026/2027 учебный год. Хотя точные даты каждая школа утверждает самостоятельно, ведомство предложило единые ориентиры для двух основных систем обучения.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна составлять не менее девяти дней — это необходимо для полноценного восстановления детей.

График для школ с четвертной системой.

Этот вариант остается самым распространенным в России. Ученики отдыхают четыре раза в год.

Осенние каникулы: с 26 октября по 3 ноября 2026 года. С учетом Дня народного единства 4 ноября фактический отдых может продлиться до 12 дней.

Зимние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Весенние каникулы: с 27 марта по 4 апреля 2027 года.

Летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в самой длинной, третьей четверти — с 15 по 21 февраля 2027 года.

График для школ с триместровой (модульной) системой.

Все больше образовательных учреждений переходят на эту модель: дети учатся 5 недель, затем отдыхают неделю. Сторонники системы отмечают, что равномерная нагрузка снижает стресс и помогает поддерживать стабильную успеваемость.

Каникулы при модульной системе выглядят так.

Первые осенние каникулы: 5—11 октября 2026 года.

Вторые осенние каникулы: 16—22 ноября 2026 года.

Зимние каникулы: 30 декабря 2026‑го — 10 января 2027 года.

Вторые зимние каникулы: 15—21 февраля 2027 года.

Весенние каникулы: 5—11 апреля 2027 года.

Летние каникулы: с 26 мая 2027 года.

При этом школы могут корректировать рекомендованный график с учетом региональных праздников, климата и внутренних планов. Окончательное расписание каждое учебное заведение публикует на своем официальном сайте перед началом года.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/