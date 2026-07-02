Фото: глава Кыштымского округа Алексей Заикин.

Около дома детского творчества в Кыштыме появится дворик для мастер-классов.

В Кыштыме продолжается комплексное благоустройство территории дома детского творчества. Недавно учреждению по программе инициативного бюджетирования отремонтировали лестницу к главному входу и обустроили тротуары.

В ближайшее время дом детского творчества ожидают и другие преобразования, которые в том числе затронут участок около него. Дополнительно у входной группы дома творчество планируют установить парапеты и информационные стенды.

Благодаря победе коллектива дома детского творчества в конкурсе социальных проектов «Изменим свой город к лучшему» около здания также появится уютный дворик с площадкой для проведения мастер-классов и сценой для выступлений. Здесь ребятишки смогут проводить время с пользой после занятий.

— Кроме того, мы начинаем благоустройство прилегающего к учреждению сквера. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и проекта «Городская среда». Подрядчик уже готовит территорию: здесь будет новое освещение, стоянка, тротуар и малые архитектурные формы, — рассказал о других планах на развитие территории дома детского творчества глава Кыштыма Алексей Заикин.

Ранее в поселке Первомайском Коркинского округа приступили к поэтапному восстановлению местного Дома культуры. Работы будут профинансированы из муниципального бюджета.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141682/