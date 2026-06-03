В этом году в Озерске должны благоустроить четыре общественных территории

По итогам онлайн-голосования 2025 года для благоустройства в 2026 было определены четыре проекта – три в Озерске и один в посёлке Новогорный. Жители решили благоустроить два сквера, общественное пространство на ул. Набережной и часть парковой зоны в Новогорном.

Напомним, что работы в рамках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлены на создание условий для семейного отдыха жителей и развитие городской среды.

Ежегодно реализация проектов благоустройства проходит в несколько этапов: изучение текущего состояния пространства, выявление проблем и потребностей жителей, создание проекта (учитываются функциональные, эстетические и экологические аспекты, определяются основные направления дизайна, функциональные зоны, типы покрытий, элементы малых архитектурных форм и системы освещения), выполнение строительных и ландшафтных работ, установка оборудования и элементов благоустройства (работы проводят с учётом экологических стандартов и нормативов безопасности).

Благоустройство предполагает: озеленение, обустройство удобных и безопасных пешеходных зон, функциональное и декоративное освещение, установку скамеек, урн, фонтанов, арт-объектов и других элементов, которые делают пространство интересным, создание детских площадок, спортивных зон и других мест для активного и пассивного отдыха.

В этом году в Озерском городском округе планируется благоустроить:

– сквер «Комсомольский» (ул. Герцена, 8),

– общественную территорию в районе многоквартирных домов на ул. Набережная, д. 56-61,

– сквер у Дворца культуры «Строитель»,

– часть парковой зоны в посёлке Новогорный.

В начале года началась подготовка проектно-сметной документации, в настоящее время определён подрядчик. В прошлом году это предприятие успешно выполнило благоустройство прибрежной зоны в микрорайоне Заозерный.

Напомним голосование за объекты благоустройства на 2027 год продолжается до 12 июня 2026 года. Тот, кто до сегодняшнего дня ещё не проголосовал или не определился, может проголосовать и выбрать тот объект, который считает наиболее значимым и приоритетным. Голосование жителей напрямую влияет на распределение средств. Проекты, которые поддержат жители округа, получат приоритетное финансирование.

Объекты Озерского городского округа для благоустройства в 2027 году:

Пешеходная зона в районе ДК им. А.С. Пушкина в микрорайоне Татыш

Аллея спортивной Славы (между зданиями КСК «Лидер» и ГСПИ - УПИИ «ВНИПИЭТ»

Пешеходная зона парка в посёлке Новогорный

Пешеходная зона в районе ул. Набережной от дома № 4 до дома №7

Зона отдыха в районе ул. Береговая посёлка Метлино

Зона отдыха между пр. Объездной и озером Иртяш в микрорайоне Заозерный, в районе дома № 6/5.

Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтёров.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64009/