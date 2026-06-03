Обратная связь Пятница, 5 июня, 06:28
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце.

Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце. Подробнее

| Городские новости

В этом году в Озерске должны благоустроить четыре общественных территории

В этом году в Озерске должны благоустроить четыре общественных территории Подробнее

| Городские новости

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 03.06.2026 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Озерского городского округа на 03.06.2026 г. Подробнее

| Городские новости

Программа «В гостях у детства» в Детском Парке 01.06.26 г.

Программа «В гостях у детства» в Детском парке 01.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 02.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 02.06.26 г. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 1 по 7 июня 2026 года.

Афиша с 1 по 7 июня 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

С праздником!

С днём защиты детей! Подробнее
| Новости » Городские новости

В этом году в Озерске должны благоустроить четыре общественных территории

По итогам онлайн-голосования 2025 года для благоустройства в 2026 было определены четыре проекта – три в Озерске и один в посёлке Новогорный. Жители решили благоустроить два сквера, общественное пространство на ул. Набережной и часть парковой зоны в Новогорном.

Напомним, что работы в рамках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлены на создание условий для семейного отдыха жителей и развитие городской среды.

Ежегодно реализация проектов благоустройства проходит в несколько этапов: изучение текущего состояния пространства, выявление проблем и потребностей жителей, создание проекта (учитываются функциональные, эстетические и экологические аспекты, определяются основные направления дизайна, функциональные зоны, типы покрытий, элементы малых архитектурных форм и системы освещения), выполнение строительных и ландшафтных работ, установка оборудования и элементов благоустройства (работы проводят с учётом экологических стандартов и нормативов безопасности).

Благоустройство предполагает: озеленение, обустройство удобных и безопасных пешеходных зон, функциональное и декоративное освещение, установку скамеек, урн, фонтанов, арт-объектов и других элементов, которые делают пространство интересным, создание детских площадок, спортивных зон и других мест для активного и пассивного отдыха.

В этом году в Озерском городском округе планируется благоустроить:

– сквер «Комсомольский» (ул. Герцена, 8),

– общественную территорию в районе многоквартирных домов на ул. Набережная, д. 56-61,

– сквер у Дворца культуры «Строитель»,

– часть парковой зоны в посёлке Новогорный.

В начале года началась подготовка проектно-сметной документации, в настоящее время определён подрядчик. В прошлом году это предприятие успешно выполнило благоустройство прибрежной зоны в микрорайоне Заозерный.

Напомним голосование за объекты благоустройства на 2027 год продолжается до 12 июня 2026 года. Тот, кто до сегодняшнего дня ещё не проголосовал или не определился, может проголосовать и выбрать тот объект, который считает наиболее значимым и приоритетным. Голосование жителей напрямую влияет на распределение средств. Проекты, которые поддержат жители округа, получат приоритетное финансирование.

Объекты Озерского городского округа для благоустройства в 2027 году:

Пешеходная зона в районе ДК им. А.С. Пушкина в микрорайоне Татыш

Аллея спортивной Славы (между зданиями КСК «Лидер» и ГСПИ - УПИИ «ВНИПИЭТ»

Пешеходная зона парка в посёлке Новогорный

Пешеходная зона в районе ул. Набережной от дома № 4 до дома №7

Зона отдыха в районе ул. Береговая посёлка Метлино

Зона отдыха между пр. Объездной и озером Иртяш в микрорайоне Заозерный, в районе дома № 6/5.

Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтёров.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64009/

2026-06-04PKT13:54:00

Ключевые теги: Озерск, обустройство территории.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Озерск спортивный.
» Военный парад в Челябинске, как и в Москве, пройдет без техники.
» Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.
» Кто может есть немытые фрукты без риска для здоровья.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Озерск спортивный.
» Военный парад в Челябинске, как и в Москве, пройдет без техники.
» Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.
» Кто может есть немытые фрукты без риска для здоровья.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги