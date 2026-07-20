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На международной олимпиаде в Шанхае челябинка завоевала золото.

На международной олимпиаде в Шанхае челябинка завоевала золото.

 Фото: министерство образования и науки Челябинской области.

На международной олимпиаде в Шанхае челябинка завоевала золото.

Сборная России, куда вошла ученица лицея № 31, успешно выступила на 67-й Международной математической олимпиаде в Шанхае. Арина Прокудина из Челябинска заняла второе место в общемедальном зачете.

Всего наши ребята завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали, сообщает министерство образования и науки Челябинской области. Школьников и их наставников поздравил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко:— Поздравляю нашу сборную с шестью медалями Международной математической олимпиады. Она вошла в число лидеров среди представителей более 100 стран, — отметил вице-премьер.

К поздравлениям присоединился и министр просвещения Сергей Кравцов, который отметил, что Международная математическая олимпиада – это одно из старейших и наиболее авторитетных интеллектуальных состязаний на сегодняшний день. Особенно важно, что эта олимпиада стала первой за пять лет, на которой наша команда выступила очно, без ограничений, и смогла занять третье место среди всех команд.

Отметим, что физико-математический лицей № 31 был открыт в 1965 году. Его воспитанники неоднократно становятся победителями престижных олимпиад и конкурсов, связанных с точными науками. Так, «Губерния» сообщала о том, что Степан Орлов из челябинского лицея № 31 стал лучшим в олимпиаде по математике во Всероссийской олимпиаде школьников.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142084/

2026-07-20PKT10:48:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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