С какими добавками чай станет полезнее.
Чем может быть разбавлена вкусовая палитра напитка.
Многие люди начинают и заканчивают свой день чашкой чая. Чай считается универсальным напитком: он согревает нас в холод, позволяет охладиться в зной и «дружен» со многими добавками, способными раскрасить вкусовые характеристики чая и благотворно отразиться на его свойствах. Что можно добавить к чаю при заваривании?
Хорошо сочетается с чаем:
• гвоздика — пряность способствует свежести дыхания, облегчению самочувствия при головной боли и приведению в равновесие нервной системы после сложного рабочего дня;
• чабрец — трава улучшает пищеварительные процессы после сытной трапезы;
• имбирь — согревает тело, активирует метаболизм и поддерживает иммунную систему при начальных проявлениях простуды;
• корица — пряность имеет особенность снижать уровень глюкозы в крови, поэтому такой чай хорош в сочетании с десертами;
• мята — успокаивает нервную систему, помогает быстрее заснуть, эффективна при тошноте и менструальных болях.
Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/s-kakimi-dobavkami-chay-stanet-poleznee/