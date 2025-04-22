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Эти пять продуктов помогут снять головную боль.

А еще важно пить воду.

Для облегчения головной боли часто используются медикаменты, однако попробовать избавиться от симптома можно и при помощи специальных продуктов.

Имбирь. Пряность известна своими противовоспалительными свойствами. Имбирь уменьшает головную боль, вызванную мигренью или напряжением. Чай с имбирем или добавление свежего корня в блюда может стать отличным способом облегчить симптомы.

Орехи. Они содержат магний, который играет важную роль в снижении частоты и интенсивности головной боли. Магний помогает расслабить сосуды и снять нервное напряжение. Употребление небольшого количества орехов в качестве перекуса пойдет на пользу.

Темный шоколад. В продукте заключены флавоноиды, которые улучшают кровообращение и сокращают воспаление. Небольшое количество шоколада с высоким содержанием какао позволит облегчить головную боль.

Авокадо. Это источник полезных жиров и магния, которые помогают поправить общее состояние организма и снизить риск возникновения головной боли. Авокадо можно добавить в салат, смузи или сделать с ним тост.

Бананы. Плоды являются хорошим поставщиком калия и магния, стимулирующих кровообращение и расслабляющих мышцы. Еще бананы содержат углеводы, поддерживающие уровень сахара в крови, что будет полезно, если головная боль вызвана гипогликемией.

«Не забывайте, что нередко причиной головной боли становится недостаток жидкости в организме. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды в течение дня. Простая, но эффективная мера — выпить стакан воды при первых признаках головной боли»,— говорят терапевты.

Отметим, если головные боли мучают вас часто, следует обратиться к врачу.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/eti-pyat-produktov-pomogut-snyat-golovnuyu-bol/