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Студенты Челябинской области могут претендовать на «заповедную» стипендию.

Студенты Челябинской области могут претендовать на «заповедную» стипендию. Подробнее

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Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века.

Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 06.10.2026 год. Подробнее

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Алексей Текслер: «От педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений»

Они помогают ребятам вырасти достойными людьми. Подробнее

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Циклон принесет в Челябинскую область очень сильные снегопады.

Циклон принесет в Челябинскую область очень сильные снегопады. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

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На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора.

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора. Подробнее

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Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области.

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Афиша с 7 по 11 октября 2026 года.

2026-10-05PKT11:22:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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