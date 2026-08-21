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Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.

Афиша на 29 - 30 августа 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский завод благодаря китайскому патентному бюро выйдет на мировой рынок.

Челябинский завод благодаря китайскому патентному бюро выйдет на мировой рынок. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинске откроется выставка о заводских гудках, шуме улиц и голосах районов.

В Челябинске откроется выставка о заводских гудках, шуме улиц и голосах районов. Подробнее

| Общественная жизнь

Школьники из Магнитогорска взяли спецприз на Всемирных играх роботов.

Школьники из Магнитогорска взяли спецприз на Всемирных играх роботов. Подробнее

| Общественная жизнь

Дмитрий Петелин снова готовится к работе на МКС в составе основного экипажа.

Дмитрий Петелин снова готовится к работе на МКС в составе основного экипажа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 24.08.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Сельхозпредприятия Южного Урала могут быть привлечены к строительству жилья.

Сельхозпредприятия Южного Урала могут быть привлечены к строительству жилья. Подробнее

| Общественная жизнь

За семь месяцев южноуральцы построили более 4 тысяч частных домов.

За семь месяцев южноуральцы построили более 4 тысяч частных домов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.

Афиша на 29 - 30 августа 2026 года.

2026-08-25PKT12:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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