Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Челябинский завод благодаря китайскому патентному бюро выйдет на мировой рынок.

Южноуральское предприятие, которое занимается выпуском электрооборудования, официально зарегистрировало собственный товарный знак в Государственном управлении интеллектуальной собственности КНР (CNIPA). Благодаря этому предприятие сможет активнее выходить на международные рынки.

Полученное в национальном патентном бюро Поднебесной свидетельство предоставит предприятию возможность реализации своей продукции в Китае под собственным брендом. Речь идет о модульных автоматических выключателях, клеммах, разъединителях, аппаратных тележках, сообщает Фонд развития промышленности Челябинской области.— Регистрация товарного знака через национальное патентное бюро Китая для нас вполне закономерна: в стратегических целях компании стоит выход на глобальный рынок к 2031 году. Сертификат — один из множества шагов на пути к этой цели. Он позволит нам защитить свою продукцию за рубежом от копирования и не опасаться недобросовестной конкуренции, — отмечает директор предприятия Алексей Камынин.

Регистрация в CNIPA открывает челябинскому предприятию возможность защитить собственный бренд в Китае и не позволит третьим лицам использовать его логотип в течение десяти лет, предоставляя шанс в дальнейшем пролонгировать эту возможность.

Ранее «Губерния» узнала у министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрия Глухарева о том, что товары из нашего региона могут потеснить американские на рынках Латинской Америки.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142927/