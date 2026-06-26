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Южноуральские велосипедисты завоевали медали чемпионатов России.

Южноуральские велосипедисты завоевали медали чемпионатов России.

Фото: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

Южноуральские велосипедисты завоевали медали чемпионатов России.

28 июня любителей велосипедного спорта из Челябинской области порадовали результаты прошедшего в поселке Слюдорудник чемпионата и первенства России по велосипедному спорту — маунтинбайку в гонке с выбыванием. Несмотря на огромную конкуренцию, южноуральские спортсмены завоевали две медали.

Из 250 велосипедистов со всей России южноуральцы Иван Романов и Марина Зорина взяли серебро на чемпионате, сообщает министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

— Второй год подряд я остаюсь с серебряной медалью. Расстроена ли я? Ну да, есть немного, опять финиш, опять одна прямая, которая отделяет тебя от майки чемпиона, — рассказала в своем канале Марина Зорина.

Отметим, что гонка с выбыванием — это индивидуальная дисциплина в велоспорте, где участник, последним пересекающий линию каждого промежуточного финиша, покидает соревнование.

Также в министерстве отметили, что 24–25 июня горнолыжный центр «Банное» в Башкортостане принял чемпионат страны по маунтинбайку — скоростному спуску. На этих соревнованиях спортсменка Анастасия Пугачева также завоевала серебро, а Виктория Замалиева и Александр Обуховский порадовали болельщиков бронзовыми медалями.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141559/

2026-06-29PKT13:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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