В Озерске проходит конкурс на лучший эскизный проект въездного знака.

Администрацией округа объявлен открытый конкурс, который направлен на формирование современного архитектурного облика территории, а также на создание узнаваемого символа, отражающего исторические, культурные и экономические особенности Озерска.

Въездной знак планируется установить на въезде в город. Главная задача конкурса – определить наиболее выразительный проект технологичного и долговечного въездного знака. Проект должен органично вписываться в окружающий ландшафт, быть заметным с автомобильной трассы в любое время суток и содержать официальную символику округа и региона. Конкурс призван способствовать формированию положительного имиджа Озерского городского округа как современной и динамично развивающейся территории.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие: как профессиональные архитекторы и дизайнеры, так и студенты, а также авторские коллективы. Возрастные ограничения отсутствуют. Каждый участник или коллектив может представить на рассмотрение неограниченное количество работ.

Представленные проекты должны включать:

Графическую часть – общий вид въездного знака, его местоположение с координатами, ситуационную схему, планы и фасады конструкции, размеры, материалы изготовления, визуализацию объекта в окружающем ландшафте и предложения по благоустройству прилегающей территории. Графика представляется в альбоме (А4) и в цифровом виде (pdf).

Текстовую часть (пояснительную записку) – описание идеи, принципов проекта, размещения знака относительно дороги и организации территории (объём – не более двух листов А4 (шрифт Times New Roman, 14 пт), предоставляется на бумаге и в формате pdf/jpg).

Работы должны учитывать климатические особенности региона (значительные перепады температур, ветровые и снеговые нагрузки) и предусматривать современную архитектурную подсветку. Ориентировочные параметры архитектурной формы (знака) – высота не более 20 м.

Оценку работ осуществляет организационный комитет, в состав которого входят представители администрации, общественных организаций и профессиональные архитекторы. Работы будут оцениваться по пяти балльной шкале по критериям: мастерство исполнения, техника выполнения, оригинальность и уникальность творческой работы. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 20.

Конкурс проводится в два этапа:

Приём конкурсных работ проводится до 15 июля 2026 включительно.

Рассмотрение работ и подведение итогов: с 16 июля по 1 августа 2026 года включительно.

Для участия необходимо направить заявку (по установленной форме) и эскизный проект на электронную почту: all@ozerskadm.ru.

По итогам конкурса будут определены победители по трём номинациям:

1 место – реализация победившего проекта (изготовление и установка въездного знака).

2 место – почётная грамота главы Озерского городского округа.

3 место – благодарственное письмо главы Озерского городского округа.

Организатор конкурса оставляет за собой право использовать представленные на конкурс проекты и их элементы для проектирования и установки въездного знака, а также для публикации в СМИ без выплаты денежного вознаграждения авторам.

Положение о конкурсе и форма заявки.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64117/