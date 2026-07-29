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Скотт Гордон прибыл в Челябинск и готов приступить к работе с «Трактором»

Скотт Гордон прибыл в Челябинск и готов приступить к работе с «Трактором»

Фото: ХК «Трактор» (Челябинск)

Скотт Гордон прибыл в Челябинск и готов приступить к работе с «Трактором»

Штаб «черно-белых» встретил американского тренера в аэропорту.

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прибыл в Челябинск. В аэропорту его встретили представители команды. В предстоящем сезоне он будет руководить «черно-белыми» и решать с ними большие задачи. Уже 1 августа американский специалист встретится с игроками и начнет с ними подготовку к стартующему в начале сентября сезону-2026/2027.

Американец прибыл в Челябинск в конце июля не случайно. По регламенту КХЛ, все команды с 1 августа начинают подготовку к новому сезону. В этот день выйдут из отпуска и хоккеисты «Трактора». Они пройдут медобследование, а затем начнут занятия на «земле», то есть работать над общефизической подготовкой.

Первый учебно-тренировочный сбор «черно-белые» проведут с 6 по 21 августа в Челябинске, а затем отправятся в Екатеринбург на товарищеский матч с «Автомобилистом». Затем «Трактор» примет участие в мемориале Ромазана в Магнитогорске. Ранее мы опубликовали план подготовки команды к старту сезона-2026/2027.

Напомним, что штаб «черно-белых» объявил о назначении Скотта Гордона на должность главного тренера команды еще 14 мая. Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон. Чуть позже «Трактор» опубликовал имена всех тренеров, которые будут работать с американским специалистом.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/skott-gordon-pribyl-v-chelyabinsk-i-gotov-pristupit-k-rabote-s-traktorom/

2026-07-30PKT11:14:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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