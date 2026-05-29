На Южном Урале молодежи прививают иммунитет к разрушительным идеям.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В России и Челябинской области все больше внимания обращают на молодое поколение, которое в условиях крупных геополитических конфликтов становится целью для деструктивных организаций. Защита детей от внешнего давления стала основным направлением работы. Как в регионе противостоят попыткам вовлечь юное поколение в преступные схемы и над чем еще предстоит поработать, рассказали представители «Экспертного клуба Челябинской области».

Молодежь стала приоритетом государства.

Депутат Государственной думы от Челябинской области Владимир Павлов подчеркивает, что сегодня политика страны в отношении подрастающего поколения опирается на принципиально новый подход, где воспитание и поддержка молодежи рассматриваются как фундаментальный приоритет долгосрочного развития страны.

— Так, например, в Челябинской области активно развивается инфраструктура для спорта и дополнительного образования, создаются условия для ранней профориентации и технического творчества. Эти меры позволяют направить энергию молодых людей в созидательное русло, формируя у них понятные жизненные перспективы и укрепляя иммунитет к разрушительным идеям, — говорит парламентарий.

Воспитанию на традиционных ценностях мешает пропаганда потребительства

Председатель комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Челябинской области Александр Анисимов полагает, что возрождать молодежную политику по лекалам «комсомола» в России начали еще в середине десятых годов с появлением Российского союза молодежи, Росмолодежи, «Движения Первых».

— За десять лет активного существования эти организации добились того, что их вчерашние активисты сегодня активно встроены в системное управление страной и регионами, — подчеркивает Анисимов.

В свою очередь председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов отмечает, что качественную государственную работу с молодежью невозможно проводить без популяризации традиционных ценностей на тех площадках, которые традиционно посещает молодежь.

— Забота государства — не только организовать обучение, укрепить здоровье, но и комплексно подойти к делу воспитания ребенка и молодого гражданина. Трудно добиться качественного, нужного государству, обществу, народу эффекта, когда в семье и школе предлагают один образ жизни, а с экранов и из соцсетей потоком льется пропаганда потребительства и приоритетов роскошной жизни. Воспитывать стоит на примере подлинной ценности созидательного труда, на традиционных духовных и культурных ценностях нашей страны, уважения со стороны государства тех, кто его строит, учит, лечит, защищает. Вот здесь нам еще предстоит много работать, — отмечает эксперт.

Роль семьи и бизнеса.

Но какую бы профилактическую работу с молодежью ни проводили в государстве, ключевая роль в этом отводится семье, считает председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

— Никакая система не заменит родительского контроля и доверительного, но требовательного участия в жизни ребенка. Чтобы забота государства о детях стала ещекачественнее, необходимо системно усиливать работу с родительским сообществом, — говорит главный общественник региона.

Владимир Павлов также призывает к расширению возможностей для самореализации и активному участию всех институтов общества. Он считает важным вовлекать предпринимательское сообщество в процесс создания новых образовательных и досуговых проектов.

— Уверен, что участие бизнеса в формировании культурной и образовательной среды может быть крайне полезно, способно привнести инновационные форматы развития и наставничества. Только совместными усилиями, через расширение возможностей для самореализации и активное участие всех институтов общества мы сможем построить по-настоящему сильную и защищенную страну для будущих поколений, — добавляет депутат.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1140883/

2026-06-01PKT12:19:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

