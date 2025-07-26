В Челябинской области выпускники досрочно сдадут ЕГЭ по русскому языку 24 марта.

Эксперты: Южный Урал готов предложить России уникальный туристический продукт.

На фоне бурного развития внутреннего туризма в России представители «Экспертного клуба Челябинской области» видят огромный потенциал в трансформации Южного Урала из индустриального центра в притягательное туристическое направление. По их мнению, Челябинская область может предложить туристам свой «Золотой маршрут», сочетающий в себе промышленные, природные и исторические достопримечательности.

Как подчеркивает депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов, превращение индустриальных промышленных гигантов региона в объекты показа, а также развитие природных заповедников «Таганай», «Зигальга», «Зюраткуль» и исторического парка «Аркаим» создает предложение, которое «вызывает огромный интерес как примеры технологической мощи страны» и «уникальное место силы».

— Для Челябинской области это шанс диверсифицировать экономику и закрепить за собой статус региона, где суровая промышленная эстетика гармонично сочетается с первозданной природой и древней историей, — говорит Владимир Павлов.

Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко добавляет, что географическое расположение региона, который является мощным и стратегически значимым транспортным узлом, связующим Европу и Азию в сочетании с многонациональной общностью мастеровитых жителей, делает Челябинскую область доступной для посещения гостям из других регионов страны.

— Помня о том, что Российское государство занимает первое место по воспроизводимым и невоспроизводимым природным ресурсам, у нас есть все для развития промышленного туризма. И ремесленники из одних регионов всегда могут познакомиться с достижениями мастеров из других областей. И конечно, более чем 1000-летняя история отечества, оставила огромное количество памятников и мемориалов, отражающих насыщенную историческую повестку жития России и российского общества, — акцентирует Евгений Савченко.

Важным шагом для дальнейшего туристического развития, по мнению экспертов, является «упаковка» региона как полноценного туристического продукта. К примеру, бизнес-стратег Валентина Репина предлагает активнее рассказывать о достопримечательностях в сети, создавая при этом удобные цифровые путеводители и интерактивные карты. Важно также развивать транспортную доступность территорий и поддерживать малый бизнес в сфере туризма.

— Для меня лично при выборе региона для поездки важны три фактора: уникальность впечатлений: что я не смогу увидеть в другом месте, удобство логистики и наличие продуманных маршрутов — чтобы за одну поездку успеть охватить главное, — делает вывод, опираясь на свой опыт, Валентина Репина.

С другими мнениями представителей «Экспертного клуба Челябинской области» можно познакомиться в канале в MAX.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1139486/

2026-03-24PKT10:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

