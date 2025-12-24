Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

Сборник аутентичных рецептов разных регионов страны разработали специалисты Агентства стратегических инициатив. В него включили уникальные блюда из 11 российских регионов, в том числе в сборник вошли два южноуральских рецепта.

— То, что в федеральный сборник вошли южноуральские рецепты — это результат целенаправленной работы по развитию гастрономического потенциала Челябинской области и признание уникальности нашей кухни, — поделилась мнением директор Центра проектного развития территорий и туризма региона Инна Хваткова.

Выбирая рецепты, которые войдут в новогодний сборник, авторы остались под впечатлением от пельменей с грибами по-уральски. По словам разработчиков сборника, в Челябинской области приготовление пельменей сродни традиционному ритуалу, в котором участвуют все члены семьи. А то, что вместо мяса в тесто кладут дары земли, показывает, как природа региона отражается в его кухне. А авторов сборника этот рецепт вызвал ассоциации с домашним уютом и гостеприимством.

Второй рецепт, который разработчики сборника назвали гастрономическим эксклюзивом, — холодный рыбный суп — щучина уральская, который готовят на крепком бульоне из щуки.

— Наша главная цель — привить культуру еды подрастающему поколению, а также передать историю и традиции народов Южного Урала, — добавила Инна Хваткова.

Напомним, этим летом Челябинская область вошла в число пилотных регионов по развитию гастрономического туризма. В области сформировали межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители органов исполнительной власти, креативных индустрий, бизнеса, туристического сообщества, фермерских хозяйств, а также рестораторы. Перед ней поставили задачу выстроить планомерную работу по изучению гастрономических особенностей Южного Урала. А уже к сентябрю в Челябинской области проработали ключевые инициативы по развитию региональной гастроидентичности. В октябре этого года Челябинская область презентовала в Москве свой гастрономический потенциал.

