Общественная жизнь

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Он будет работать ежедневно у нового комплекса «Метелица» Подробнее

Общественная жизнь

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

Сборник аутентичных рецептов разных регионов страны разработали специалисты Агентства стратегических инициатив. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Общественная жизнь

Елка на челябинском ж/д вокзале вошла в топ самых высоких по стране.

Южноуральская красавица достигает 10 метров. Подробнее

Общественная жизнь

Южноуральская красавица достигает 10 метров. Подробнее

Общественная жизнь

В поселке Черемшанка на месте пустыря построили современный Дом культуры.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Общественная жизнь

Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.

Россельхознадзор рассказал, откуда едут новогодние фрукты. Подробнее

Общественная жизнь

Россельхознадзор рассказал, откуда едут новогодние фрукты. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Сборник аутентичных рецептов разных регионов страны разработали специалисты Агентства стратегических инициатив. В него включили уникальные блюда из 11 российских регионов, в том числе в сборник вошли два южноуральских рецепта.

— То, что в федеральный сборник вошли южноуральские рецепты — это результат целенаправленной работы по развитию гастрономического потенциала Челябинской области и признание уникальности нашей кухни, — поделилась мнением директор Центра проектного развития территорий и туризма региона Инна Хваткова.

Выбирая рецепты, которые войдут в новогодний сборник, авторы остались под впечатлением от пельменей с грибами по-уральски. По словам разработчиков сборника, в Челябинской области приготовление пельменей сродни традиционному ритуалу, в котором участвуют все члены семьи. А то, что вместо мяса в тесто кладут дары земли, показывает, как природа региона отражается в его кухне. А авторов сборника этот рецепт вызвал ассоциации с домашним уютом и гостеприимством.

Второй рецепт, который разработчики сборника назвали гастрономическим эксклюзивом, — холодный рыбный суп — щучина уральская, который готовят на крепком бульоне из щуки.

— Наша главная цель — привить культуру еды подрастающему поколению, а также передать историю и традиции народов Южного Урала, — добавила Инна Хваткова.

Напомним, этим летом Челябинская область вошла в число пилотных регионов по развитию гастрономического туризма. В области сформировали межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители органов исполнительной власти, креативных индустрий, бизнеса, туристического сообщества, фермерских хозяйств, а также рестораторы. Перед ней поставили задачу выстроить планомерную работу по изучению гастрономических особенностей Южного Урала. А уже к сентябрю в Челябинской области проработали ключевые инициативы по развитию региональной гастроидентичности. В октябре этого года Челябинская область презентовала в Москве свой гастрономический потенциал.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137858/

Челябинская область, Озерск.

