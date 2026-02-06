Обратная связь Понедельник, 9 февраля, 08:49
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.

Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира. Подробнее

| Общественная жизнь

С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.

С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.

В управлении ветеринарии ситуацию называют типичной для региона, где много лесов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.

Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов. Подробнее

| Общественная жизнь

Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.

Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.

Ведомство будет искать признаки сговора и завышения стоимости продукции. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

На Южном Урале появятся новые канатные дороги, аквапарки и парки развлечений.

На Южном Урале появятся новые канатные дороги, аквапарки и парки развлечений. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша.

Афиша со 2 по 8 февраля 2026 года. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.

Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Челябинской области за рубеж продолжает расти. По данным регионального минсельхоза, в прошлом году объем поставок по региональному проекту «Экспорт продукции АПК Челябинской области» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт») достиг 250,4 миллиона долларов. План был перевыполнен почти на 9%. В 2026 году перед регионом стоит задача увеличить этот показатель до 260 миллионов долларов.

— Южноуральские предприятия чутко реагируют на спрос. В прошлом году аграрии увеличили площади востребованных масличных культур и нарастили производство растительных масел. В результате масложировая отрасль показала рост в 17%, — рассказала заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

Рекордные урожаи зерновых и масличных культур на Южном Урале обеспечили заметный рост экспорта в прошлом году. В 12 раз увеличились поставки гречихи, в четыре раза — зернобобовых. Значительно вырос экспорт подсолнечного, льняного и рапсового масел, а также жмыхов. В три раза увеличился экспорт мясной продукции благодаря поставкам куриных лап в Китай — там их считают деликатесом и часто добавляют в блюда с кисло-сладким соусом. Поставки этого продукта в Китай начались еще несколько лет назад, но в последние годы объем экспорта увеличился.

География экспорта в 2025 году расширилась до 35 стран. Основной объем поставок по‑прежнему идет в страны Азии, прежде всего в Казахстан, но появились и новые направления — макаронные изделия поставляются в Японию и Таиланд, продукты перемола — в Гану и на Филиппины, семена льна — в Пакистан. Существенно выросли поставки агропродукции в Азербайджан, Беларусь, Грузию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Для продвижения продукции на внешние рынки министерство в прошлом году организовало деловые миссии в Кыргызстан, Беларусь, Китай, а также провело встречу с представителями органов власти и бизнеса Вьетнама. Сами предприятия также активно развивают международные связи: одна из кондитерских компаний региона поставляет продукцию уже в 16 стран, а производитель растительного масла — в девять.

Южноуральские компании продолжают реализовывать крупные инвестиционные проекты, ориентированные на экспорт. Важную роль играет и государственная поддержка: в 2025 году три региональных предприятия получили льготные кредиты на общую сумму в три миллиарда рублей на закупки сырья, упаковки и оборудования.

Ранее «Губерния» сообщала, что в 2026 году на подготовку кадров для агропромышленного комплекса по федеральному проекту в Челябинской области направят 39 миллионов рублей — более чем в три раза больше, чем в прошлом году.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138594/

2026-02-06PKT10:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Сегодня вторник 13 января 2026 года.
» Оперативная обстановка.
» Афиша с 16 по 18 января 2026 года.
» Оперативная обстановка.
» Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты»
» Нацпарк «Таганай» за новогодние праздники посетили около 30 тысяч туристов.
» В центре внимания. Новогодний праздник от ЖЭК-4.
» Сегодня вторник 13 января 2026 года.
» Оперативная обстановка.
» Афиша с 16 по 18 января 2026 года.
» Оперативная обстановка.
» Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты»
» Нацпарк «Таганай» за новогодние праздники посетили около 30 тысяч туристов.
» В центре внимания. Новогодний праздник от ЖЭК-4.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги