Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Челябинской области за рубеж продолжает расти. По данным регионального минсельхоза, в прошлом году объем поставок по региональному проекту «Экспорт продукции АПК Челябинской области» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт») достиг 250,4 миллиона долларов. План был перевыполнен почти на 9%. В 2026 году перед регионом стоит задача увеличить этот показатель до 260 миллионов долларов.

— Южноуральские предприятия чутко реагируют на спрос. В прошлом году аграрии увеличили площади востребованных масличных культур и нарастили производство растительных масел. В результате масложировая отрасль показала рост в 17%, — рассказала заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

Рекордные урожаи зерновых и масличных культур на Южном Урале обеспечили заметный рост экспорта в прошлом году. В 12 раз увеличились поставки гречихи, в четыре раза — зернобобовых. Значительно вырос экспорт подсолнечного, льняного и рапсового масел, а также жмыхов. В три раза увеличился экспорт мясной продукции благодаря поставкам куриных лап в Китай — там их считают деликатесом и часто добавляют в блюда с кисло-сладким соусом. Поставки этого продукта в Китай начались еще несколько лет назад, но в последние годы объем экспорта увеличился.

География экспорта в 2025 году расширилась до 35 стран. Основной объем поставок по‑прежнему идет в страны Азии, прежде всего в Казахстан, но появились и новые направления — макаронные изделия поставляются в Японию и Таиланд, продукты перемола — в Гану и на Филиппины, семена льна — в Пакистан. Существенно выросли поставки агропродукции в Азербайджан, Беларусь, Грузию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Для продвижения продукции на внешние рынки министерство в прошлом году организовало деловые миссии в Кыргызстан, Беларусь, Китай, а также провело встречу с представителями органов власти и бизнеса Вьетнама. Сами предприятия также активно развивают международные связи: одна из кондитерских компаний региона поставляет продукцию уже в 16 стран, а производитель растительного масла — в девять.

Южноуральские компании продолжают реализовывать крупные инвестиционные проекты, ориентированные на экспорт. Важную роль играет и государственная поддержка: в 2025 году три региональных предприятия получили льготные кредиты на общую сумму в три миллиарда рублей на закупки сырья, упаковки и оборудования.

Ранее «Губерния» сообщала, что в 2026 году на подготовку кадров для агропромышленного комплекса по федеральному проекту в Челябинской области направят 39 миллионов рублей — более чем в три раза больше, чем в прошлом году.

