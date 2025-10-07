Фото: ИА «Первое областное»

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Продолжительный отдых стартует 31 декабря.

До длинных новогодних каникул остается чуть больше двух месяцев. В 2026 году они продлятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Таких длинных выходных в России не было уже много лет, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было»,

— передает его слова ТАСС.

Для удобства россиян 31 декабря стараются сделать выходным благодаря переносу выходных дней. В этом году выходной на это число перенесли с воскресенья, 5 января. В 2026-м 31 декабря также будет выходным днем — благодаря переносу с воскресенья, 4 января.

Перед длинными новогодними каникулами россиян ждет трехдневный отдых в ноябре. Но перед ним работать придется шесть дней подряд.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/novogodnie-kanikuly-prodlyatsya-rekordnye-12-dney-v-2026-godu/