Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Подробнее

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Продолжительный отдых стартует 31 декабря Подробнее

О горах и людях!

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно.  Подробнее

Оперативная обстановка на 08.10.2025 год. Подробнее

На Таганае обнаружили редкий белоснежный гриб.

Это новый вид для национального парка. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале. Подробнее

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале. Подробнее

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Луна максимально приблизится к Земле. Подробнее
Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

 Фото: ИА «Первое областное»

Продолжительный отдых стартует 31 декабря.

До длинных новогодних каникул остается чуть больше двух месяцев. В 2026 году они продлятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Таких длинных выходных в России не было уже много лет, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было»,

— передает его слова ТАСС.

Для удобства россиян 31 декабря стараются сделать выходным благодаря переносу выходных дней. В этом году выходной на это число перенесли с воскресенья, 5 января. В 2026-м 31 декабря также будет выходным днем — благодаря переносу с воскресенья, 4 января.

Перед длинными новогодними каникулами россиян ждет трехдневный отдых в ноябре. Но перед ним работать придется шесть дней подряд.

