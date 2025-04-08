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Как будем отдыхать в мае: календарь рабочих и праздничных дней.

Выходные будут с небольшой передышкой.

Россиян ждут длинные майские праздники.

В мае россиян ждут традиционные длинные выходные. В этом году они продлятся целых восемь дней. Так что смело можно закупаться мясом и готовиться к открытию шашлычного сезона.

Майские каникулы для всех россиян начнутся с 1 мая. Но готовиться к выходным начнем заранее: 30 апреля с работы можно будет уйти на час раньше, этот день сделали сокращенным.

Сами праздники будут разделены на две части. В честь Праздника Весны и Труда (1 мая) нас ждут четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая — с четверга по воскресенье. Чтобы работающие граждане могли отдохнуть подольше, власти перенесли выходной с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая.

А в честь Дня Победы (9 мая) на работу не нужно ходить с 8 по 11 мая — с четверга по воскресенье. Это стало возможным благодаря переносу праздничного воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая. Однако 7 мая не будет сокращенным рабочим днем, потому что после него следует обычный выходной день, 8 мая, а не сам праздник.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год.

Всего в мае 31 день: 18 рабочих и 13 нерабочих. Из них 9 — стандартные выходные (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая) и четыре — праздничные. Регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные праздничные дни сверх тех, что предлагают на федеральном уровне.

Следующих длинных праздников ждать придется недолго. Летний мини-отпуск состоится с 12 по 15 июня. Единственный государственный праздник в этом месяце — День России (12 июня). Среда, 11 июня, будет сокращенной. Так что, если вам не удалось взять отпуск летом, можно не расстраиваться, отдохнуть в теплые деньки получится у всех.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/world/2025/04/10/75323921/